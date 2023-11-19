ممثلة نيكاراغوا تفوز بلقب ملكة جمال الكون

فازت شانيس ألوندرا بالاسيوس كورنيجو ممثلة نيكاراغوا، البالغة من العمر 23 عاما، بلقب ملكة جمال الكون الدولية الـ72، والتي أقيمت نهائياتها مساء السبت في السلفادور.

وتم بث الحدث على قناة المسابقة على يوتيوب.

وفازت بلقب الوصيفة، ممثلة تايلاند أنطونيا بورسيلد البالغة من العمر 27 عاما.

ومثلت روسيا صاحبة لقب ملكة جمال روسيا 2023، مارغريتا غولوبيفا البالغة من العمر 22 عاما من بطرسبورغ. وعرضت المشاركة الروسية، يوم الخميس، الزي الوطني "الأميرة البجعة"، الذي ابتكرته مصممة الأزياء أولغا مالياروفا استنادا إلى القصص الخيالية الروسية. تم استخدام الدانتيل والأحجار شبه الكريمة في إنشائها. لكن ممثلة روسيا فشلت في الدخول في قائمة العشرة الأوائل في المسابقة.

و"ملكة جمال الكون"، هي مسابقة جمال دولية سنوية، وهي من أعرق مسابقات الجمال في العالم. شاركت في المسابقة هذا العام فتيات من أكثر من 80 دولة.

المصدر: تاس