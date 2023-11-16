محمد رمضان مخاطبا الفلسطينيين: كنت أتمنى تأجيل مشاريعي.. ولكن

قام الفنان محمد رمضان، بالاعتذار من الشعب الفلسطيني، بعد إحيائه حفلا غنائيا في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة مساء أمس.

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وكتب محمد رمضان عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه على إنستغرام قائلا: "إخواتي الفلسطينيين كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي لولا التزامي مع شركات غير عربية ولا يربطني بهم سوا عقود عمل يجب الإلتزام بها".

وتابع: "المحبة في القلب والحزن في القلب ولا أحد يزايد على الأخر كلنا عرب وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين اللهم أمين".

وكان رمضان، قد رد على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.

وقال رمضان في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأنني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع عن إخواتنا وسيداتنا ودمنا في غزة".

وأضاف الفنان المصري في رد على القناة الإسرائيلية: "ده أقل واجب اعمله قدام إخواتي، والواجب الثاني اللي أنا بعمله عشانكم، ودي رسالتي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة".

ودعا رمضان الجيوش العربية إلى استخدام أسلحتها للدفاع عن غزة قائلا في فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تلقيت العديد من الطلبات لنشر شيء ما حتى يُسمع صوتنا.. صوتنا يجب أن يسمعه بلدنا".

المصدر: RT