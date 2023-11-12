الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الأحد وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الاثنين الموافق 29 ربيع الآخر 1445هجري (13 نوفمبر 2023)، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"