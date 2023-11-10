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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي خارج المملكة

مجتمع

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي خارج المملكة
Sputnik
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الجمعة وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير  يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم الأحد الموافق 28 ربيع الآخر 1445 هجري (12 نوفمبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

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