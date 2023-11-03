اتفاق حضانة "ودي" بين آل باتشينو وصديقته الكويتية

يستعد آل باتشينو لدفع مبلغ ضخم كل شهر لصديقته نور الفلاح بعد توقيع اتفاق حضانة لرعاية طفلهما البالغ من العمر خمسة أشهر.

ووافق الممثل البالغ من العمر 83 عاما على دفع مبلغ كبير قدره 30 ألف دولار شهريا كمدفوعات لدعم طفله من صديقته الكويتية، البالغة من العمر 29 عاما وتصغره بـ 54 عاما، وفقا للوثائق التي حصل عليها موقع TMZ.

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ويقال إن هذا هو الحد الأدنى فقط لمدفوعات الممثل الفائز بجائزة الأوسكار، حيث يمكن أن يزيد التزامه الشهري بمرور الوقت وفقا لدخله.

وذُكر لأول مرة في أواخر الشهر الماضي أن آل باتشينو والفلاح قد توصلا إلى اتفاق حضانة لابنهما رومان، الذي ولد في يونيو من هذا العام.

ويبدو أن آل باتشينو في مأزق أيضابسبب دفع مبالغ كبيرة أخرى لفلاح لمساعدتها في رعاية ابنهما. الأول هو دفع مبلغ مقدم لها قدره 110 آلاف دولار أمريكي، والذي سيكون بالإضافة إلى الدفعة الأساسية الشهرية البالغة 30 ألف دولار أمريكي.

كما أنه سيدفع تكاليف تعليم رومان بمبلغ 15 ألف دولار سنويا سيتم وضعها في صندوق التعليم عندما يكبر الطفل.

وبحسب تقرير موقع TMZ، يمكن لنجم "العراب" أيضا أن يدفع ما يصل إلى 90 ألف دولار إضافية بحلول نهاية العام، والتي سيتم تحديدها حسب مستوى دخله.

ومن المفترض أيضا أن يستمر في دفع النفقات الأخرى التي كان يتكبدها بالفعل لصديقته وطفلهما، بما في ذلك 13 ألف دولار في الليلة لممرضة ليلية.

ويقال إن آل باتشينو سيدفع نصيب الأسد من احتياجات رومان الصحية المستقبلية، حيث سيغطي أي نفقات تزيد عن ما يغطيه التأمين الصحي للطفل.

Al Pacino, 83, agrees to pay $30K per MONTH in child support to girlfriend Noor Alfallah, 29, in custody agreement reached five months after baby's birth https://t.co/2QQnpaBw3Zpic.twitter.com/66lAWfx9eE — Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2023

ويشير موقع TMZ أيضا إلى أن اتفاق الحضانة يسمح لنجم هوليود والفلاح بمشاركة الحضانة القانونية لابنهما، لكنها ستحصل على الحضانة الجسدية الأساسية بينما سيحصل آل باتشينو على حقوق الزيارة.

وسيسمح الترتيب الحالي للاثنين بالتوصل إلى قرارات مشتركة حول نوع التعليم الذي سيتلقاه رومان والأنشطة التي قد يشارك فيها.

وسيتعين على الوالدين أيضا الاتفاق على أي منهما سيقضي معه رومان إجازته.

ويشار إلى أن لدى آل باتشينو بالفعل ثلاثة أطفال بالغين من علاقات سابقة. وهم، توأمان يبلغان من العمر 22 عاما، أوليفيا باتشينو وأنطون جيمس باتشينو، من علاقته بالممثلة بيفرلي دي أنجيلو، وأيضا ابنته جولي باتشينو، البالغة من العمر 34 عاما، التي أنجبها من جان تارانت.

المصدر: ديلي ميل