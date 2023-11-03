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إدانة مؤسس منصة FTX للعملات المشفرة

مجتمع

إدانة مؤسس منصة FTX للعملات المشفرة
RT
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أعلنت صحيفة واشنطن بوست أن مؤسس منصة FTX للعملات المشفرة، سام بنكمان فريد أدين بتهمة الاحتيال والتآمر وغسل الأموال، وقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن النطق بالحكم بحق سام بنكمان فريد سيتم في 28 مارس القادم.

وكانت منصة العملات المشفرة FTX التي أسسها سام بنكمان فريد قد اختلست 10 مليارات دولار من عملائها، وتم إنفاق الأموال على العقارات الفاخرة والاستثمارات والتبرعات السياسية.

إدانة مؤسس منصة FTX للعملات المشفرة
RT
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والعام الماضي كانت قد أعلنت المنصة عن إفلاسها لتثير ضجة كبيرة حول مصير أموال المستثمرين فيها، وتقرر وضع مؤسسة المنصة بداية تحت الإقامة الجبرية ثم أرسل إلى سجن فوكس هيل، وأطلق سراحه بعد دفع كفالة مالية كبيرة.

المصدر: RT

 

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