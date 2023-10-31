لماذا يجد المراهقون صعوبة في الدراسة "صباحا"؟!

يستيقظ الأطفال الذين هم دون الثالثة من العمر مبكرا، ولكن مع التقدم بالعمر يصبح معظمهم من هواة السهر والنوم في فترة الصباح، لذلك لا يرغبون بالدراسة من الثامنة صباحا.

وتقول الدكتورة أناستاسيا يكوشيفسكايا أخصائية علم النفس في حديث لـ Gazeta.Ru: "تبدأ ذروة النشاط العقلي لدى المراهقين في حوالي الساعة 11-12 قبل الظهر. لذلك، يجب على الوالدين معرفة ما إذا كان الطفل مرتاحا في عملية التعليم".

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ويمكن أن نفهم أن الجدول الدراسي غير ملائم للطفل من عدة مؤشرات.

وتقول: "مثلا، يمرض الطفل باستمرار، ويشكو من التعب ومن الصداع. هذه العلامات قد تدل على أن الجدول الدراسي مكثف أو لا يتوافق مع إيقاع ساعته البيولوجية. أو أن الطفل غالبا ما يكون في حالة مزاجية سيئة ومنزعجا ولا يريد الذهاب إلى المدرسة".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشير إلى ذلك مشكلات النوم. فإذا كان الطفل لا يتمكن من النوم فترة طويلة أي يبقى مستيقظا أو يشكو من النعاس، فقد تشير هذه العلامات إلى أن النظام المتبع لا يلائمه. كما يشير إلى ذلك انخفاض اهتمامه بالتعليم - أصبح الطفل محبطًا أو يفقد الرغبة في الدراسة أو يبدأ في التغيب عن الفصول الدراسية في كثير من الأحيان أو لا يكمل واجباته المنزلية.

وتقول: "بالإضافة إلى هذه العلامات، من المهم التواصل بانتظام مع الطفل وسؤاله عما يشعر به، وما يحبه في المدرسة وما لا يحبه. وإذا كان يعاني من التوتر أو الانزعاج بسبب الجدول الدراسي، فمن الضروري النظر في إمكانية تصحيحه".

المصدر: Gazeta.Ru