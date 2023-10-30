عنصر من الدرك الفرنسي يقتل بناته الثلاث وينتحر

عمد أحد رجال الدرك من منطقة فال دواز شمالي فرنسا إلى قتل أطفاله الثلاثة قبل أن ينهي حياته.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الشرطي قتل بناته الثلاث وهن مواليد 2013 و2016 و2018، قبل أن ينتحر في منزله يوم الأحد.

ووفقا لما حدده مكتب المدعي العام، فإن هذه الجريمة وقعت في إطار "وضع عائلي معقد".

وعثر اثنان من رجال الدرك على الجثث، وتم نقل أم الفتيات الثلاث، وهي في حالة صدمة، من قبل أجهزة الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية لها.

ولم تشر النيابة إلى ما إذا كانت الوالدة متواجدة في المنزل لحظة وقع الجريمة.

وكانت سلطة الإشراف قد عينت هذا الشرطي في الوحدات الخاصة بالنقل الجوي (BGTA) في مطار رواسي.

المصدر: وكالات