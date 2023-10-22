غرق 28 شخصا إثر انقلاب قارب في نهر شمال غربي الكونغو

لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم غرقا بعد انقلاب قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور، حسبما أعلنت السلطات المحلية يوم الأحد.

انطلق القارب من منطقة نغوندو التي تبعد حوالي 120 كيلومترا عن عاصمة المقاطعة، مبانداكا.

قال ديدون إيفيتي، رئيس المقاطعة، لإذاعة محلية إن القارب غرق مساء السبت في قرية بولومبا.

وأضاف أن فرق الطوارئ انتشلت نحو 200 راكب، بينما فقد عدد غير معروف.

هذا ثاني حادث يشهد غرق قارب في نهر الكونغو بمقاطعة إكواتور خلال أسبوع.

غرق قارب في 14 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن غرق 47 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 70 آخرين.

فقد نحو 145 راكبا في يناير الماضي بعد غرق قارب آلي محمل بالبضائع والحيوانات في النهر شمال غربي البلاد.

تشيع حوادث القوارب في نهر الكونغو وبحيرات البلاد بسبب الاستخدام السائد للقوارب المؤقتة، والتي غالبا ما تكون محملة بأكثر من طاقتها.

يستخدم غالبية السكان في شمال غرب البلاد الأنهار للسفر بسبب قلة تكلفتها وعدم وجود طرق ممهدة.

حظرت حكومة الكونغو السفر النهري ليلا في جميع أنحاء البلاد لمنع وقوع مثل هذه الحوادث على الرغم من عدم امتثال كثيرين.

المصدر: AP