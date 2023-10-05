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تحت عباءة النساء.. رجال يسرقون الوظائف من الجنس اللطيف! (فيديو)

مجتمع

تحت عباءة النساء.. رجال يسرقون الوظائف من الجنس اللطيف! (فيديو)
tlgrm.ru/channels/@topor
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اشتكت المشاركات في مؤتمر Grace Hopper Celebration التقني المخصص للنساء هذا العام من ظهور ملفت للرجال خلال فعاليات المؤتمر.

وقال منظموا الحدث: "هذا العام شهد المؤتمر زيادة ملحوظة في الأشخاص الذين يعرفون عن أنفسهم بأنهم نساء، على الرغم من أنهم رجال عاديون، وبعضهم أعلن عن نفسه على أنه (لاثنائي) أو genderqueer ".

وأعربت بعض المشاركات بالمؤتمر عن "امتعاضهن" من التواجد الملحوظ للرجال في الحدث، وأشرن إلى "أن المؤتمر صمم ليكون حدثا للنساء فقط، لتجدن من خلاله فرصا للعمل".

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ويعد Grace Hopper Celebration أكبر مؤتمر تكنولوجي في أمريكا للنساء، وصمم المؤتمر ليكون مكانا للتواصل والبحث عن عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

المصدر: Telegram/ @topor

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