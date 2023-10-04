الفنانة شذى حسون تثير الجدل في العراق بسبب أخطاء في أداء النشيد الوطني في بغداد (فيديو)

أثارت الفنانة العراقية شذى حسون الجدل في العراق بسبب الأخطاء التي رافقت أداءها النشيد الوطني العراق في مهرجان العراق الدولي الليلة الماضية.



فخلال مهرجان العراق الدولي في ساحة الاحتفالات ببغداد الليلة الماضية وهو مهرجان نظمته حسون بدعم من مجموعة شركات من القطاع الخاص، أخطأت الفنانة العراقية المقيمة في المغرب بمجموعة كلمات في النشيد، وقالت "ناعما منعما" بدلا من سالما منعما.

كما قالت "الجلال والسناء" بدلا من الجلال والجمال.

وأثار أداء حسون جدلا وغضبا كبيرا في العراق، وانتقادات للمهرجان الذي نظمته بسبب ما ظهرت عليه بعض الشخصيات المشهورة في العراق وخارجه في ارتداء ملابس وصفت بـ"غير اللائقة".

وخرجت دعوات سياسية ومن هيئة الإعلام والاتصالات إلى محاسبة منظمي المهرجان الذي "أساء" للعراق وفقا لهم، وتزامن موعد إقامته مع اليوم الوطني العراقي.

شذى حسون تخطئ في النشيد الوطني العراقي "ناعمًا منعمًا" عوضًا عن "سالمًا منعمًا"! pic.twitter.com/tFGfPKaM7T — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 4, 2023



المصدر: RT