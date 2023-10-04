فيديو لضحكة أمير قطر بعد همسة بأذنه من رئيس الإمارات تثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ولقطة لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في الدوحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر أمير قطر وهو يضحك بعد همسة بإذنه من رئيس الإمارات، خلال جولة للأخير في معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الفيديو اليوم.. يثلج الصدر ويسعد كل شعوب دول الخليج.. اللهم احفظ دول الخليج"، وأضاف آخر: "عسى دوم يا رب الضحكة".

وكان الشيخ محمد بن زايد قد نشر على صفحته في منصة "إكس" صورا عن زيارته للمعرض، معلقا عليها بالقول: "سعدت بحضور افتتاح معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة، والذي يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي".

سعدت بحضور افتتاح معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة، والذي يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي. pic.twitter.com/MUoFSCaa2z — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 2, 2023

كما نشر الشيخ تميم بن حمد عددا من الصور، علق عليها بالقول: "التنمية البيئية إحدى الركائز الأربع التي قامت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 منذ عام 2008، فبلادنا تولي مكافحة التغير المناخي والتصحر أهمية خاصة يأتي في إطارها اليوم افتتاح إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وهو أول معرض دولي من نوعه وفئته في قطر والمنطقة. فمرحبا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم".

التنمية البيئية إحدى الركائز الأربع التي قامت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 منذ عام 2008، فبلادنا تولي مكافحة التغير المناخي والتصحر أهمية خاصة يأتي في إطارها اليوم افتتاح إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وهو أول معرض دولي من نوعه وفئته في قطر والمنطقة. فمرحبا بضيوفنا من جميع أنحاء… pic.twitter.com/ND06rkPOwj — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 2, 2023

المصدر: RT