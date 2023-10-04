فيديو لضحكة أمير قطر بعد همسة بأذنه من رئيس الإمارات تثير تفاعلا (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ولقطة لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في الدوحة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر أمير قطر وهو يضحك بعد همسة بإذنه من رئيس الإمارات، خلال جولة للأخير في معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة.
وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الفيديو اليوم.. يثلج الصدر ويسعد كل شعوب دول الخليج.. اللهم احفظ دول الخليج"، وأضاف آخر: "عسى دوم يا رب الضحكة".
#الفيديو اليوم— سعود الركيبي (@saoud_alrukaibi) October 3, 2023
تثلج الصدر ويسعد كل الشعوب #دول_الخليج اللهم احفظ دول الخليج #محمد_بن_زايد#تميم_بن_حمد_آل_ثاني
🇸🇦🇦🇪🇰🇼🇶🇦🇧🇭🇴🇲 pic.twitter.com/92W3DzgNKE
عسى دوم يارب الضحكه ❤️❤️#محمد_بن_زايد#تميم_بن_حمدpic.twitter.com/ixXA2KRkFt— خالد بن احمد (@L7kk2) October 3, 2023
فيه أجمل من جذيه أمانه ؟— ولد زايد🎖 (@Z_DUBAI8) October 3, 2023
صداقه واخوه ونسب وأهل 🇦🇪❤️🇶🇦
أقرب شعبين لبعض بالعادات والتقاليد هم 🇦🇪و🇶🇦#محمد_بن_زايد#تميم_بن_حمد#الامارات#قطر#اكسبو_الدوحة_2023pic.twitter.com/PucXO7I8Xq
وكان الشيخ محمد بن زايد قد نشر على صفحته في منصة "إكس" صورا عن زيارته للمعرض، معلقا عليها بالقول: "سعدت بحضور افتتاح معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة، والذي يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي".
سعدت بحضور افتتاح معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة، والذي يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي. pic.twitter.com/MUoFSCaa2z— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 2, 2023
كما نشر الشيخ تميم بن حمد عددا من الصور، علق عليها بالقول: "التنمية البيئية إحدى الركائز الأربع التي قامت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 منذ عام 2008، فبلادنا تولي مكافحة التغير المناخي والتصحر أهمية خاصة يأتي في إطارها اليوم افتتاح إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وهو أول معرض دولي من نوعه وفئته في قطر والمنطقة. فمرحبا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم".
التنمية البيئية إحدى الركائز الأربع التي قامت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 منذ عام 2008، فبلادنا تولي مكافحة التغير المناخي والتصحر أهمية خاصة يأتي في إطارها اليوم افتتاح إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وهو أول معرض دولي من نوعه وفئته في قطر والمنطقة. فمرحبا بضيوفنا من جميع أنحاء… pic.twitter.com/ND06rkPOwj— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 2, 2023
المصدر: RT