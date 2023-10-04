مصر.. "فرانس برس" توضح حقيقة فيديو متداول من الإسكندرية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه مظاهرة في مدينة الاسكندرية، فما حقيقته؟

وقالت وكالة "فرانس برس" أنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى نسخ عدة منه منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر من عام 2019.

وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار معلومات متداولة حول وجود مظاهرات في مصر، وتؤكد أنها تعود لسنوات سابقة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر، خلال مؤتمر "حكاية وطن".

هذا وشهدت ميادين مصر تجمعات بالآلاف لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

المصدر: RT