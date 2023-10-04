الدليل ظهر بعد عامين.. القبض على معلمة بتهمة الاغتصاب في الولايات المتحدة

ألقت السلطات الأمنية في ولاية لويزيانا الأمريكية القبض على معلمة بتهمة الاغتتصاب وذلك بعد أن أنجبت طفلا من أحد الطلاب.

وقال مكتب العمدة إن مورغان فريش (33 عاما)، سلمت نفسها للمحققين بعد إصدار عدة مذكرات اعتقال بحقها بشبهة سوء السلوك الجنسي مع قاصر، وهي تواجه الآن تهما تتعلق بالاغتصاب من الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى أربع تهم تتعلق بجناية الاتصال الجسدي بحدث.

وقال مكتب الشريف إن هذه الادعاءات تعود إلى نحو عامين، على الرغم من أنه تم الإبلاغ عنها للتو.

وفي 24 سبتمبر، علم المحققون أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما أنجب طفلا من موظف في نظام مدارس Tangipahoa Parish. وبعد تلقي المعلومات، بدأ المحققون في التحقيق في الادعاءات.

وقال الشريف دانييل إدواردز بعد الإعلان عن التحقيق: "بينما لا يمكننا مشاركة تفاصيل محددة بشأن التحقيق، يمكننا أن نؤكد أنه تم التعامل مع الادعاءات على الفور، وأن عملية التحقيق كانت صارمة وشاملة.. يستغرق هذا النوع من التحقيقات وقتا طويلا ويتم التعامل معه بعناية كبيرة. ولن نتعجل في أي حال من الأحوال لإغلاقه".

المصدر: "فوكس نيوز"