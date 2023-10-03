السعودية..الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام أجنبي قام بقتل آخر في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء بيانا بشأن إعدام أجنبي قام بقتل آخر في المنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم رش عباس خان نيثار بايغ على قتل محمد مجيد منير منير، باكستانيي الجنسية، وذلك بضرب المجني عليه على رأسه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيِّد من مرجعه".

وأكملت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني رش عباس خان نيثار بايغ، باكستاني الجنسية، يوم الثلاثاء بتاريخ الموافق 03 أكتوبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

وأردف البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: "واسط