 
مباشر

مشهد يدمي القلب.."عروس الحمدانية" تفجع بوالدها عقب التحاقه بأمها وأخيها متأثرا بحروق الزفاف (فيديو)

مجتمع

مشهد يدمي القلب..
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5l7

انتش في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدمي القلب، يظهر "عروس الحمدانية" وهي تودع والدها في نعشه، عقب أن التحق بأمها وأخيها متأثرا بحروق أصيب بها في حفل الزفاف الكارثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو المؤلم، حيث ظهرت "عروس الحمدانية" في حالة يرثى لها وفي انهيار تام، وهي تسير وراء نعش والدها، مرتدية السواد، وإلى جانبها زوجها وامرأة أخرى، وتبكي وتردد "يا ربي"، فيما حاولت سيدة تهدئتها.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت بوفاة والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية يوم الخميس متأثرين بإصابتهما في حريق الزفاف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية العراقية إن سبب حريق "عرس الحمدانية" الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال.

كما أعلنت اللجنة التحقيقية بشأن حريق الحمدانية في محافظة نينوى يوم الأحد، نتائج التحقيق الذي تضمن إعفاء مجموعة مسؤولين من مناصبهم.

وأوضح وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي أن "صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى إربيل، لكن القوات الأمنية قبضت عليه وأظهرت التسجيلات"، مضيفا: "القاعة تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة فيها والبساط المستخدم في أرضيتها أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع، فضلا عن احتواء القاعة على عدد من الناس أكبر من طاقتها الاستيعابية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا