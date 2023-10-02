لبنان.. صدور القرار القضائي النهائي في قضية مقتل شاب سوري على يد زوج نانسي عجرم

أصدر القضاء اللبناني يوم الاثنين، قراره في قضية الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، الذي قتل شابا سوريا بعد اقتحامه منزلهما بهدف السرقة.

وفي التفاصيل، وأصدرت محكمة التمييز الغرفة الثالثة قرارها، وقررت إعفاء الهاشم من كل التهم الموجهة إليه، بعدما تقدمت بدعوى وطعن عائلة الشاب محمد الموسى الذي فارق الحياة بعدما أطلق عليه الهاشم النار إثر اقتحامه منزله فجر الأحد في الخامس من كانون الثاني 2020 بهدف السرقة.

يذكر أن أزمة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الثنائي لهجوم حاد من الجمهور، حيث بدأ الأمر يوم 5 يناير من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من قبل شاب مُسلح، وحينها حاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح بعد ذلك أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.

وشن أهل القتيل هجوما حادا على فادي الهاشم ونانسي عجرم، وأكدوا أنه لم يكن لصا بل كان يعمل في مزرعة نانسي ودخل منزلها لأن يريد استعادة مبلغ من المال، وطالبت أسرة محمد بتشريح الجثة والتحقيق مع فادي الهاشم.

وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ"جناية قتل"، واستمرت التحقيقات إلى اليوم.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية