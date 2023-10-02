بلوغر سعودية شهيرة تثير جدلا كبيرا عقب حضورها معرض عطور (فيديو)

انتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق تجمهر عدد كبير من المعجبات والمعجبين حول خبيرة التجميل والبلوغر السعودية مروج الرحيلي أثناء مغادرتها معرض عطور في سكاكا، ما أثار جدلا.

وأظهر مقطع الفيديو مروج الرحيلي وهي داخل معرض للعطور وحولها عدد كبير من المعجبات اللاتي تزاحمن حولها لالتقاط الصور التذكارية معها.

كما ظهرت مروج في عدة لقطات وهي تحاول التواصل مع المعجبات اللاتي أحطن بها، وسط صيحات، فيما تدخل أفراد الحراسة لإبعاد مروج عن الزحام وتأمين ركوبها سيارتها.

وأبان الفيديو في نهايته مروج وهي تركب السيارة وتودع الجمهور بعد خروجها من المعرض .

وأثار مقطع الفيديو جدلا في مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر مبالغ فيه وأن التصرف بهذه الطريقة غير مقبول.

اوفر ردة فعلهم مبالغ فيها🫠 — ِ (@mo0on8_) October 2, 2023

اللي يتجمهرون هل انتم راضين عن انفسكم 😕 — tonz.nfc.🕊💛-) (@tonz212) October 2, 2023

المصدر: RT