مصر.. الكشف عن سبب وفاة نجل سامي العدل المفاجئة

كشفت المنتجة إسراء العدل سبب وفاة المخرج والممثل الشاب أحمد سامي العدل، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وحول سبب وفاة أحمد سامي العدل، قالت إسراء العدل إنه كان يعاني من تجلطات على الرئة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون أصيب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وأنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات.

وأضافت: فوجئنا بنقله للمستشفى أمس بعدما اشتد عليه المرض، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد ومكان جنازة الراحل، حيث لم يستلموا بعد تصريح الدفن.

وتحدث الفنان عماد محرم عن الأيام الأخيرة في حياة أحمد سامي العدل، وعن رحلة علاجه في أمريكا، والمكالمة الأخيرة بينه وبين أحمد العدل قبل وفاته.

وقال عماد محرم: "أحمد كلمني من 20 يوم قالي أنا كويس ياعمو واطمن عليا، وهو كان تعبان وبيتعالج من الرئة".

وأضاف: "أحمد كان تعبان في آخر أيامه بسبب مشاكل عنده في الرئة، وفضل 3 سنين يتعالج في أمريكا بسببها".

وتوفي الفنان سامي العدل والد أحمد عن عمر ناهز 69 عاما عام 2015.

المصدر: "القاهرة 24"