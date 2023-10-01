أمير سعودي يرد على شخص حاول الاستهزاء به (فيديو)

رد الأمير السعودي نايف بن ممدوح على تعليقات بعض متابعيه بعد افتتاحه مطعما والعمل فيه.

وفي مداخلة مع قناة "الرسالة"، أوضح الأمير نايف قائلا: "واحد قال لي سبحانه مغير الأحوال من واعظ إلى فراغ..وأنا الحمد لله ماني بواعظ، والآن أحضر دكتوراه في جامعة الإمام في السنة".

وأشار إلى أن "العلم الشرعي يزيد عبادتك لربك لتتعرف على دين الله، وأن العمل ليس عيبًا بل شرف، والنبي رعى الغنم".

ووجه الأمير نايف رسالة إلى الشباب قائلا: "لا تنتظر الوظيفة أو تكن عاطلا.. أنت تستطيع تشق طريقك ومستقبلك بنفسك وتحقق أرباحًا أعلى من الوظيفة".

رسالة الأمير نايف بن ممدوح للشباب: العمل شرف وكل شخص يستطيع أن يشق طريقه بنفسه@4tekaa#تواصل_الرسالة#الرسالةpic.twitter.com/i5x6THmSpS — قناة الرسالة (@alresalahnet) September 30, 2023

المصدر: RT