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البحرين.. وفاة مواطن خليجي سقطت سيارته بالبحر

مجتمع

البحرين.. وفاة مواطن خليجي سقطت سيارته بالبحر
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الداخلية في البحرين اليوم السبت، وفاة مواطن خليجي غرقا بعد أن سقطت سيارته في البحر.

 وعلى صفحتها الرسمية في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كتبت وزارة الداخلية البحرينية: "وفاة شخص غرقا من جنسية خليجية (30 عاما)، جراء سقوط سيارته في البحر بمنطقة الفاتح".

وأضافت الداخلية البحرينية أن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها بالموقع"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المواطن الخليجي أو طبيعة الحادث.

المصدر: RT

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