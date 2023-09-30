مصر.. وزارة الصحة تكشف حقيقة زيادة وزن السيدات إثر استخدام وسائل تنظيم الأسرة

كشفت وزارة الصحة المصرية حقيقة زيادة وزن السيدات بسبب استخدام وسائل تنظيم الأسرة (حبوب منع الحمل).

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان أن أقراص منع الحمل الحديثة تحتوى على كميات أقل من الهرمونات، مما يمنع من الزيادة فى الوزن مع المحافظة على نفس درجة الحماية.

وأشار حسن إلى أنه توجد معلومات خاطئة مفادها أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يسبب زيادة في الوزن.

وأضاف: "الحقيقة أنه فى الماضي كان من الشائع والطبيعي حدوث زيادة عارضة في الوزن مع بداية استخدام حبوب منع الحمل، وذلك كان بسبب أن الحبوب كانت تحتوى على جرعات عالية من الهرمونات التى تؤدى إلى احتباس السوائل، وكذلك إلى فتح الشهية".

المصدر: "اليوم السابع"