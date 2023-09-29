مصر.. اكتشاف خطأ فادح بعد ظهور فنانة مشهورة في المنهج الدراسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من أحد الكتب الدراسية الخاصة بمنهج الصف السادس الإبتدائي، وتصدرت إحدى صفحاته صورة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، مصحوبة بسطور عن مسيرتها.

وجاءت صورة الفنانة سميحة أيوب في الكتاب المدرسي بالمناهج التعليمية تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة".

ووجه الناقد طارق الشناوي نقدا لواضعي مادة المهارات الفنية بمنهج الصف السادس الابتدائي، والذي تضمن درسا عن الفنانة سميحة أيوب باعتبارها إحدى الشخصيات المصرية المؤثرة، وذلك بعد أن اكتشف الشناوي خطأ كبيرا في المعلومات التي ذكرت عن سيدة المسرح العربي بالدرس.



وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عظيم جدا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، ولكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة ايوب ارتكب خطأ بينا، عندما أشار إلى أنها خريجة معهد السينما عام 1952، رغم أنها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي.

وأضاف: معهد السينما أساسا تم افتتاحه بعد أربع سنوات من هذا التاريخ، هذا مع الأسف يؤكد العشوائية حتى في وضع مناهج الطلبة.



وتابع: أكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة أيوب في المنهج، مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في تدوين معلومات خاطئة للطلبة تضرب عرض الحائط بما ينبغي أن يكون عليه المنهج.

وقالت سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": "شئ جيد أن تذكر وزارة التربية والتعليم مسيرتي في المناهج التعليمية، وما حدث دليل على التحضر".

وطالبت سميحة من وزارة التربية والتعليم، بعودة مسرح المدرسة لما له من أهمية كبيرة في تنشئة الأطفال على الثقافة.

وتابعت: "كان عندنا مسرح مدرسي والشباب تاه من بعده، لأن المسرح المدرسي كان بيربي الأولاد الصغيرين على الثقافة وحبهم لبلدهم وكل المفردات المهمة لبناء الإنسان".

واستكملت: "الحمد لله اني قدرت أخدم المسرح وكنت امبارح في أحد العروض المسرحية وكان فيه بعثة من أسوان والأقصر كان شباب الجامعة هناك عشان يحضروا المسرحية والأساتذة بتوعهم قالولي انتي أثرتي في حياتنا وعلمتينا اللغة العربية وكلامهم ده أثلج صدري وقالولي انتي أثرتي في أجيال مش جيل واحد".

وأوضحت: "مصر ولادة وفيها الموسيقيين والمغنيين العظماء الذين يستحقون أيضا أن يحدث معهم ما حدث معي".

وأضافت: "وبعدين قالولي خلتينا نعرف ونحب اللغة العربية لما كنتي بتأديها في أعمالك والنهاردة يطلع الخبر ده أسعدني جدًا".

المصدر: مصراوي + الشروق