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السعودية.. أمير وأميرة يحتفلان بخطبتهما داخل مطعم (فيديو)

مجتمع

السعودية.. أمير وأميرة يحتفلان بخطبتهما داخل مطعم (فيديو)
Globallookpress
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احتفال الأميرة السعودية أضواء بنت فهد، والأمير عبد الله بخطبتهما داخل مطعم.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، ظهر فيه الأمير والأميرة يجلسان على طاولة طعام ويقطعان قالب الحلوى، وحولهما أعضاء فرقة موسيقية يدقون على الطبول، وآخرون يلتقطون الصور، وسط مباركة الحاضرين للعروسين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو.

وكانت الأميرة أضواء والأمير عبد الله ظهرا في بث مباشر سابق مع منال الحسن السكرتيرة الخاصة للأميرة، أعلنا فيه عن خطبتهما.

المصدر: RT

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