تواجدوا صدفة.. 3 أطباء ومسعف ينجدون سيدة تعرضت لحالة ولادة طارئة بعربة قطار في مصر

أثارت حالة ولادة شهدها "قطار الصعيد" في مصر، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بموقف 3 أطباء ساعدوا في عملية الولادة.

وعلق دكتور إسلام أبو شامة، طبيب النساء والولادة الذي أشرف على توليد الفتاة في القطار قائلا: "إحنا كنا على نفس العربة التي كانت بها الحالة، وشعرت بألم الولادة وفضلت حوالي من 2:3 ساعات، ولم تكن تعلم أنه ألم ولادة، هي بنت صغيرة عندها 19 سنة، فضلت تتمشى بين العربات".

وأوضح الطبيب أبو شامة وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قائلا: "عندما قمنا بفحصها وجدناها حالة ولادة طارئة، فضلنا معاها حوالي ساعة، وتمت الولادة على خير، وبعد الولادة نزلت في أسيوط وفضلت تحت الملاحظة من ساعتين إلى ثلاثة، والحمد لله هي بخير".

وردا على أنباء تصدره الترند قائلا: "لم أتوقع تصدر الترند، وهذا موقف يحدث معنا كأطباء نساء وولادة كثيرا.. ولّدنا ناس في عربيات، وديه مش أول مرة".

وتصادف وجود 3 أطباء ومسعف في عربة القطار ساعدوها في ولادتها الأولى، ولقوا إشادة واسعة من النشطاء.

المصدر: "القاهرة 24"