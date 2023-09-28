تصريحات إياد علاوي عن صدام حسين تثير تفاعلا كبيرا

أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عن الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام، قال علاوي: "صدام ليس لديه شيء.. ولم يكن يحب المال ولا يبحث عنه.. كان (صدام) يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة... هذا هو صدام".

وأضاف: "(صدام) لم يبحث يوما عن المال أو الحرام... وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية"، كما أنه " قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي".

هذا وأعاد النشطاء عبر منصة X، نشر تصريحات علاوي على نطاق واسع.

"لا يحب المال" أسرار جديدة عن صدام حسين



"لا يحب المال، ولا يسعى للحرام".. رئيس الوزراء العراقي الأسبق #إياد_علاوي يشهد للرئيس الراحل #صدام_حسين بنظافة اليد، منوها بشجاعته وقيادته لمقاومة الاحتلال الأمريكي. pic.twitter.com/AAfnwiO00M — Fathi Misha'al (@fathiabfelqader) September 26, 2023

واعتبر أحدهم أن "أغلى ما باعه العرب هو صدام حسين".

إياد علاوي لصحيفة الشرق الأوسط :

صدام حسين كان يقود المقاومة العراقية ضد الأمريكان وهو من النوع الذي يواجه ولا يهرب بعد سقوط نظام صدام لم نعثر على أي عقار مسجل باسمه فكل شيء كان مسجل باسم الحكومة

صدام ليس من النوع الذي يحب المال هو رجل حكم ونفوذ و لا يزال يتمتع بشعبية في العراق . pic.twitter.com/mRnaRpz3Dr — Al Najdawi Issam 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@issam_najdawi) September 28, 2023

لم يعثروا على أي عقار مسجل باسمه.. رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي يفجر مفاجآت جديدة عن حياة #صدام_حسين الخاصة: لم يكن شغوفاً بالمال والأملاك.. كان يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة فقط#العراق#الحدث_اليمنيpic.twitter.com/BH4CqnBXcj — اخبار العالم (@AkhbarAalam) September 27, 2023

"لا يحب المال" أسرار جديدة عن صدام حسين



"لا يحب المال، ولا يسعى للحرام".. رئيس الوزراء العراقي الأسبق #إياد_علاوي يشهد للرئيس الراحل #صدام_حسين بنظافة اليد، منوها بشجاعته وقيادته لمقاومة الاحتلال الأمريكي. pic.twitter.com/AAfnwiO00M — Fathi Misha'al (@fathiabfelqader) September 26, 2023

المصدر: RT