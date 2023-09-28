تصريحات إياد علاوي عن صدام حسين تثير تفاعلا كبيرا
أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عن الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.
وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام، قال علاوي: "صدام ليس لديه شيء.. ولم يكن يحب المال ولا يبحث عنه.. كان (صدام) يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة... هذا هو صدام".
وأضاف: "(صدام) لم يبحث يوما عن المال أو الحرام... وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية"، كما أنه " قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي".
هذا وأعاد النشطاء عبر منصة X، نشر تصريحات علاوي على نطاق واسع.
"لا يحب المال" أسرار جديدة عن صدام حسين— Fathi Misha'al (@fathiabfelqader) September 26, 2023
"لا يحب المال، ولا يسعى للحرام".. رئيس الوزراء العراقي الأسبق #إياد_علاوي يشهد للرئيس الراحل #صدام_حسين بنظافة اليد، منوها بشجاعته وقيادته لمقاومة الاحتلال الأمريكي. pic.twitter.com/AAfnwiO00M
واعتبر أحدهم أن "أغلى ما باعه العرب هو صدام حسين".
أغلى ما باع العرب #صدام_حسينhttps://t.co/eSqunXywB7— MABK Ismael (@En_Darsh) September 28, 2023
إياد علاوي لصحيفة الشرق الأوسط :— Al Najdawi Issam 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@issam_najdawi) September 28, 2023
صدام حسين كان يقود المقاومة العراقية ضد الأمريكان وهو من النوع الذي يواجه ولا يهرب بعد سقوط نظام صدام لم نعثر على أي عقار مسجل باسمه فكل شيء كان مسجل باسم الحكومة
صدام ليس من النوع الذي يحب المال هو رجل حكم ونفوذ و لا يزال يتمتع بشعبية في العراق . pic.twitter.com/mRnaRpz3Dr
لم يعثروا على أي عقار مسجل باسمه.. رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي يفجر مفاجآت جديدة عن حياة #صدام_حسين الخاصة: لم يكن شغوفاً بالمال والأملاك.. كان يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة فقط#العراق#الحدث_اليمنيpic.twitter.com/BH4CqnBXcj— اخبار العالم (@AkhbarAalam) September 27, 2023
"لا يحب المال" أسرار جديدة عن صدام حسين— Fathi Misha'al (@fathiabfelqader) September 26, 2023
"لا يحب المال، ولا يسعى للحرام".. رئيس الوزراء العراقي الأسبق #إياد_علاوي يشهد للرئيس الراحل #صدام_حسين بنظافة اليد، منوها بشجاعته وقيادته لمقاومة الاحتلال الأمريكي. pic.twitter.com/AAfnwiO00M
المصدر: RT