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تصريحات إياد علاوي عن صدام حسين تثير تفاعلا كبيرا

مجتمع

تصريحات إياد علاوي عن صدام حسين تثير تفاعلا كبيرا
AFP
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أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عن الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام، قال علاوي: "صدام ليس لديه شيء.. ولم يكن يحب المال ولا يبحث عنه.. كان (صدام) يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة... هذا هو صدام".

وأضاف: "(صدام) لم يبحث يوما عن المال أو الحرام... وكان محافظا جدا، فمنذ أن عرفته إلى أن خرجت من العراق كانت علاقتي به قوية"، كما أنه " قاد فريقا من المقاومة لمواجهة الاحتلال الأمريكي".

هذا وأعاد النشطاء عبر منصة X، نشر تصريحات علاوي على نطاق واسع.

واعتبر أحدهم أن "أغلى ما باعه العرب هو صدام حسين".

المصدر: RT

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