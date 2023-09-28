تقرير لـ"بلومبيرغ" عن دور السعودية وأسعار الطاقة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته بلومبيرغ بعنوان "سيتم تحديد أسعار الوقود لفصل الشتاء في الرياض".
وقالت بلومبيرغ في تقريرها المتداول: "المملكة العربية السعودية أكثر من روسيا أو الولايات المتحدة أو حتى أوبك + ككل.. ستحدد اتجاه النفط لبقية العام وما بعده".
وأشاد النشطاء ورواد موقع "x" الاجتماعي بموقع ودور السعودية في أسواق الطاقة.
بلومبيرغ: أسعار الوقود للشتاء المقبل في العالم، سيتم تحديده في الرياض— ملفات كريستوف ﮼١٧٢٧م (@CressFiles) September 27, 2023
• السعودية هي من ستملي أسعار الطاقة على العالم للأعوام القادمة بناءً على مصلحتها.
- الدور المحوري السعودي في تحديد اتجاهات أسعار الوقود أهم من أمريكا وروسيا وأوبك+ مجتمعين. pic.twitter.com/w4oFTchA34
وكالة بلومبيرغ الأمريكية :— سحاب 🇸🇦 (@ss__haa21) September 27, 2023
إتجاهات أسعار النفط سيتم تحديدها في الرياض ودور السعودية أكبر من روسيا وأمريكا وحتى أوبك+ وهي سوف تملي على العالم أسعار الطاقة للأعوام القادمة بناءً على مصلحتها 🇸🇦 pic.twitter.com/oZERhBVL07
الله الي عزنا مال احد منه🇸🇦🇸🇦🤍— 🇸🇦MBS🇸🇦 saud alotaibi (@saudsaad_100) September 27, 2023
وكالة بلومبيرغ الأمريكية:
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اتجاهات أسعار النفط سيتم تحديدها في الرياض ودور السعودية أكبر من روسيا و أمريكا و حتى من أوبك+ وهي من سوف تملي على العالم أسعار الطاقة للأعوام القادمة بناء على مصلحتها🇸🇦 pic.twitter.com/QTDvaQqM76
وكالة بلومبيرغ الأمريكية:— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) September 27, 2023
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اتجاهات أسعار النفط سيتم تحديدها في الرياض ودور السعودية أكبر من روسيا و أمريكا و حتى من أوبك+ وهي من سوف تملي على العالم أسعار الطاقة للأعوام القادمة بناء على مصلحتها🇸🇦 pic.twitter.com/MM23NYAqCU
المصدر: RT