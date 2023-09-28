تقرير لـ"بلومبيرغ" عن دور السعودية وأسعار الطاقة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بلومبيرغ: أسعار الوقود للشتاء المقبل في العالم، سيتم تحديده في الرياض

• السعودية هي من ستملي أسعار الطاقة على العالم للأعوام القادمة بناءً على مصلحتها.

- الدور المحوري السعودي في تحديد اتجاهات أسعار الوقود أهم من أمريكا وروسيا وأوبك+ مجتمعين. pic.twitter.com/w4oFTchA34