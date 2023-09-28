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تقرير لـ"بلومبيرغ" عن دور السعودية وأسعار الطاقة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

مجتمع

تقرير لـ
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته بلومبيرغ بعنوان "سيتم تحديد أسعار الوقود لفصل الشتاء في الرياض".

وقالت بلومبيرغ في تقريرها المتداول: "المملكة العربية السعودية أكثر من روسيا أو الولايات المتحدة أو حتى أوبك + ككل.. ستحدد اتجاه النفط لبقية العام وما بعده".

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وأشاد النشطاء ورواد موقع "x" الاجتماعي بموقع ودور السعودية في أسواق الطاقة.

المصدر: RT

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