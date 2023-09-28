وزير الأوقاف الأردني: آثم من يضع "زر الإعجاب" على الأخبار الكاذبة

اعتبر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، محمد الخلايلة، الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي "ساهمت بتصعيد" خطاب الكراهية في الأردن.

وأشار الخلايلة عبر برنامج "صوت المملكة"، إلى أن كل من يساعد على بث الفتنة والأخبار الكاذبة بإعادة نشرها وحتى بإبداء الإعجاب بها "فهو آثم".

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واستند الخلايلة إلى الحديث الشريف "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"، وكذلك اقتبس الخلايلة مقولة للملك عبدالله الثاني الذي قال إن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل تناحر".

ودعا الخلايلي إلى مواجهة خطاب الكراهية لافتا النظر إلى أن "الإسلام واجهه منذ اليوم الأول".

المصدر: عمون