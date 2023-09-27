تحذير في مصر من عادة خطيرة في المولد النبوي

حذرت وزارة الصحة والسكان في مصر من عادة خطيرة لدى المصريين خلال المولد النبوي، تتمثل في الإفراط في تناول حلوى المولد.

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وكشفت وزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الخاصة بأنواع الحلوى المختلفة للمولد النبوى حيث تعبر السعرات الحرارية لبعض حلوى المولد النبوى لكل 100 غرام طبقا لجداول تحليل الأطعمة.

1- الفولية بها 444 سعرا حراريا

2- الحمصية 387 سعرا حراريا

3- السمسمية 619 سعرا حراريا

4- الفستقية 630 سعرا حراريا

5- اللوزية 650 سعرا حراريا

6- البندقية 571 سعرا حراريا

7- الملبن 382 سعرا حراريا

8- النوجة 398 سعرا حراريا

9- اللديدة 526 سعرا حراريا

وينصح الأطباء مرضى السكر بالحذر عند تناولهم لحلوى المولد، لأن الإفراط في تناولها قد يتسبب في تعرضهم للكثير من المشاكل الصحية وأبرزها غيبوبة أو ارتفاع نسبة السكر، ولذا الحل يكمن في تناول قطعة صغيرة منها.

كما ينصح مرضى السكر بقياس نسبته قبل وبعد تناول الحلوى مع الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها منعا لحدوث أى مشاكل.

كما أنه على مرضي القلب وارتفاع نسبة الكولسترول توخي الحذر من الإفراط في تناول حلويات المولد، لأنها قد تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية والمضاعفات.

المصدر: اليوم السابع