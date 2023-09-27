إعلامية كويتية شهيرة تطالب بالجنسية المصرية لانتخاب السيسي

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد فيديو على صفحتها الرسمية بموقع "إكس"، تشكر فيه موظفي الشهر العقاري الذين يواصلون عملهم مع أنهم في ضغط بسبب توكيلات الانتخابات الرئاسية في مصر.

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وقالت: "شكرا لموظفي الشهر العقاري، ويارب احصل على الجنسية المصرية وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قد أعلنت حصولها على الإقامة الدائمة والهوية المصرية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد ميلادها في الـ 23 سبتمبر.

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا) أعلنت خلاله حصولها على الإقامة الدائمة من مصر.

وقالت الإعلامية الكويتية: "سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية، هذه هدية هنزلها كمان شوية وهنزلها".

ومن جانبها دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 و 11 و12 ديسمبر.

المصدر: RT