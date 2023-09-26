مصر.. الفنان شريف يعلن طلاقه من زوجته بعد 20 عاما من الزواج ويحذف المنشور

أعلن الفنان شريف منير طلاقه من زوجته الثانية لورا، مشيرا أن كل شيء قسمة ونصيب، وذلك بعد خلافات حدثت بينهما الفترة الأخيرة.

ونشر شريف منير على حسابه الرسمي بـ "انستغرام" منشورا معلقا فيه: تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير.

لكن لم تمر سوى دقائق وصار المنشور غير متاح على حساباته، ولم يوضح شريف منير الأسباب التي دفعته إلى حذف الإعلان، وهل أن الأمر يتعلق بتراجعه عن قراره، أم أن هناك أمراً آخر سيعلنه.

الجدير بالذكر أنه حدث خلاف كبير بين لورا عماد وابنتيها من زوجها شريف منير في شهر أغسطس 2022 الماضي عبر مواقع السوشيال ميديا، وقامت والدتهم بكتابة رسالة لهم عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام" قائلة: "رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا.. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدون بأن أنا كنت أم عاملة إزاي".

ولدت الفنانة لورا عبد الأحد، في شهر يناير لعام 1972، واشتهرت بلقب لورا عماد، وبدأت حياتها الفنية كموديل بالإعلانات، ثم دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة، بعدما قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج سامي العدل الذي أبدى إعجابا بملامحها.

وقدمت الفنانة لورا عماد أولى بطولتها السينمائية، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "البطل" مع الفنان الراحل أحمد زكي، والذي عُرض في عام 1997.

وبعدها شاركت لورا عماد ببطولة مسلسل "الرجل الآخر"، مع الفنانة ميرفت أمين، وتم عرضه عام 1999، ثم شاركت بفيلم "سوق المتعة"، وفيلم أرض الخوف عام 2000، وكان آخر ظهور لها على الشاشة، من خلال فيلم لو "كان دا حلم" الذي عرض عام 2001، وبعد ذلك ابتعدت عن الفن بزواجها من الفنان شريف منير، وإنجابها ابنتيها كاميليا وفريدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية