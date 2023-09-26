قناة يابانية: التلميذ الذي أصاب 3 أشخاص كان ينوي " قتل أحد ما"

أفادت قناة NHK التلفزيونية بأن طالب المدرسة الثانوية الذي طعن ثلاثة أشخاص في مركز تسوق في اليابان، اعترف بأنه قام بذلك لأنه "أراد قتل شخص ما".

ويبلغ عمر طالب المدرسة الثانوية 18 عاما وهو لم يكن على معرفة بالمصابين. وبحسب معلومات الشرطة، فقد اشترى سكينا بطول 17 سم في وقت سابق من نفس مركز التسوق.

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يوم الاثنين الماضي، قام الشاب المذكور، بطعن امرأتين في مركز تسوق ريفرسايد سينشو في محافظة نيغاتا اليابانية.

وتم نقل إحداهن إلى المستشفى، والثانية رفضت دخول المستشفى. وتم اعتقال المهاجم الذي تمكن خلال احتجازه من جرح رجل آخر بسكينه.

المصدر: نوفوستي