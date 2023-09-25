سعر الأيفون الجديد يسبب حالة من الجدل في مصر

أثار إعلان نشره أحد المتاجر الإلكترونية في مصر، عن طرح أيفون 15 برو ماكس، للبيع، موجة عالية من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وطرح المتجر أيفون 15 برو ماكس، نسخة 256 غيغا بسعر نحو 99 ألف جنيه مصري.

ويبلغ السعر الرسمي لهذه النسخة 1200 دولار، ما يعادل نحو 37 ألف جنيه مصري، وكان يتوقع أن يصل سعره إلى نحو 70 ألف جنيه عند إضافة الضرائب والرسوم، لكن المتجر أضاف 29 ألف جنيه أخرى دون سبب مفهوم.

وعلى النقيض من السخرية في مصر، تداولت منصات يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، فيديوهات من دبي، تظهر تزاحم مواطنين للحصول على سلسلة أيفون 15 لدى طرحها الأول في الإمارات.

المصدر: RT