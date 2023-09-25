العثور على جثة رجل "محنط بالكامل" بعد 16 يوما من اختفائه في حادثة محيرة للعلماء

أصيب المحققون في بلغاريا بالحيرة بعد العثور على جثة رجل في "مرحلة التحنيط الكامل" بعد 16 يوما فقط من رؤيته حيا.

ويقول مؤلفو تقرير الحالة إنه تم العثور على الجثة بجانب خط السكة الحديد في صوفيا في 3 سبتمبر. ووجدت عمليات التحقق من الهوية في وقت لاحق أن الرفات تعود لرجل يبلغ من العمر 34 عاما، وكان لديه تاريخ من إدمان الكحول، وشوهد حيا آخر مرة في 16 أغسطس.

A warning not to abuse alcohol!https://t.co/HUr2DPeJ5f — Evermore (@PlanFluor) September 22, 2023

Man found completely mummified just 16 days after he was last seen alive https://t.co/xKuIhDvjukpic.twitter.com/Tx7xtH9Jho — The Independent (@Independent) September 23, 2023

ويوضح التقرير أن دماغ الرجل الميت وأحشائه وأعضائه الأخرى قد تحولت إلى "كتل غير هيكلية"، ولم يتمكن العاملون على الحالة من شرح كيفية وصول الجثة إلى هذه الحالة المتقدمة من التحنيط في مثل هذا الوقت القصير.

ويظهر تقرير منشور في مجلة Cureus مجموعة كاملة من صور الجثة. ويكشف مؤلفو التقرير أن "سطح الجلد أظهر لونا يتراوح من البني الفاتح إلى البني الداكن، وكان الجلد قاسيا ومتينا (مثل جلد الحيوان)".

وكتبوا: "أظهر الفحص الداخلي للجسم أن الأعضاء الداخلية في تجاويف الجمجمة والصدر والبطن قد تحللت إلى كتل جافة ذات لون أسود بني".

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وكشف العلماء أن التحنيط الطبيعي "يستغرق عادة من عدة أسابيع إلى 6-12 شهرا"، وأن مثل هذا التحول السريع لا يحدث عادة إلا في درجات الحرارة الشديدة والجفاف، مع عدم انخفاض درجات الحرارة أثناء النهار إلى أقل من 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) وبقاء متوسط الرطوبة أقل من 50%.

تعد مستويات الإشعاع الشمسي التي تبلغ حوالي 600 واط لكل متر مربع (56 واط لكل قدم مربع) ضرورية أيضًا لحدوث التحنيط الطبيعي، بينما تساعد سرعة الرياح التي تبلغ حوالي 32 كيلومترًا في الساعة (20 إلى 30 ميلًا في الساعة) على تسريع العملية. عندما يتم استيفاء كل هذه الشروط، قد يكون من الممكن أن يجف الجثة بسرعة كافية لوقف عملية التحلل، ما يؤدي بدلا من ذلك إلى الحفاظ عليها.

ومع ذلك، خلال 16 يوما بين وفاة الرجل واكتشاف جثته المحنطة، تراوحت درجة الحرارة في صوفيا بين 16 و33 درجة مئوية (60 إلى 91 درجة فهرنهايت)، وبالتالي كانت خارج النطاق المطلوب للتحنيط الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل الرطوبة النسبية بنسبة 52%، في حين بلغ متوسط الإشعاع الشمسي 257.9 واط لكل متر مربع (24 واط لكل قدم مربع).

وكانت سرعة الرياح أيضا أقل بكثير من الكمية اللازمة لحدوث التحنيط.

وتكهن العلماء بأن القطارات المارة قد خلقت بيئة عاصفة يمكن أن تساهم في جفاف الجسم وتبخر سوائل الجسم.

بشكل عام، من الواضح أن الطقس لم يكن سببا في تشكّل "مومياء صوفيا" خلال النصف الثاني من شهر أغسطس، ما يجعل من الصعب إلى حد ما تفسير عملية التحنيط السريعة الغريبة، حيث أصبح جسد الرجل جافا جدا في حين كان من المفترض أن يتعفن.

وحتى الآن يبقى الأمر غامضا.

المصدر: indy100