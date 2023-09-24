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مسيرة آباء في سيدني احتجاجا على إلزامية الدروس الجنسية في المدارس

مجتمع

مسيرة آباء في سيدني احتجاجا على إلزامية الدروس الجنسية في المدارس
Gettyimages.ru
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شهدت مدينة سيدني في أستراليا مسيرة مع تجمعات جماهيرية للآباء والأمهات هدفها الدفاع عن القيم العائلية التقليدية.

وذكر مراسل "تاس" في المدينة، أن منظمة "لجنة حقوق الوالدين في أستراليا"(Parental Rights Committee Australia) أشرفت على تنظيم هذه الفعالية الاجتماعية.

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وخرج عدة مئات من الأشخاص إلى شوارع سيدني، احتجاجا على استمرار التعليم  الإلزامي للدروس الجنسية في المدارس بأستراليا.

ويعرب المعارضون للدروس الجنسية في المدارس عن ثقتهم بأن هذه الدروس لن تعلم أطفالهم أي شيء حميد، بل على العكس ستساعد في انتشار العلاقات الجنسية غير التقليدية والشذوذ وكذلك الانخراط في العلاقات الجنسية في وقت مبكر من الحياة.

المصدر: تاس

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