"الهرمونات هي السبب".. كأس نبيذ يطيح بمربية طفل بوريس جونسون!

قالت مربية طفل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إن زوجته كاري، طردتها بعد 3 أيام من العمل، لأنها تناولت كأسا من النبيذ معه.

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وقالت تيريزا دوز (59 عاما) من زيمبابوي: "لقد كان كابوسا حقيقيا.. لقد كان يوما جميلا وحارا، وعندما عاد بوريس إلى المنزل خرج إلى الشرفة وفتح زجاجة من النبيذ. لقد طلب مني أن أنضم إليه، لأشرب نخب المولود فرانك ألفريد أوديسيوس، الطفل الثالث للزوجين الذي ولد في يوليو الماضي، والثامن لجونسون، وأن أعطي تقريرا عن كاري والطفل الجديد".

وتعتقد تيريزا أنها طردت بعدما رأتها جوزيفين، والدة كاري، مع جونسون يحتسيان كأس النبيذ.

وتقول تيريزا دوز، إنها لم تمض سوى ثلاثة أيام في عملها عندما أعطتها كاري جونسون 15 دقيقة لحزم أغراضها، لكن الزوجين قالا إن هذا "غير صحيح على الإطلاق".

وبحسب دوز، فإن رئيس الوزراء السابق اعتذر لها، لكنه قال إنه لا يستطيع السيطرة على زوجته "بسبب الهرمونات الناتجة عن وضعها حديثا لمولودها الجديد".

وتزعم المربية الزيمبابوية أن الزوجين مدينان لها بالآلاف، وتقول إنها ستتخذ إجراء قانونيا للحصول على الأموال التي تقول إنها مستحقة لها مقابل عقد مدته ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تعويض إنهاء الخدمة.

من جهتها، أنكرت عائلة جونسون هذه المزاعم وقال متحدث باسمها: "هذه الرواية غير صحيحة على الإطلاق. ومن المخيب للآمال أن نرى شخصا يسيء استخدام منصبه لخلق قصة كاذبة تماما لتحقيق مكاسب مالية".

المصدر: ديلي إكسبرس