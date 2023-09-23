فاشينيستا كويتية تعتذر للشعب السعودي بعد فيديو أثار جدلا كبيرا (فيديو)

قدمت الفاشينيستا الكويتية روان بنت حسين اعتذارها إلى الشعب السعودي، بسبب الفيديو الذي نشرته وهي ترقص على الأغاني وخلفها العلم الإيراني.

وقالت روان "الجمهور السعودي هم جمهوري رقم واحد، من 6 سنين أنا اتكلمت في موضوع وطلعت في مقابلات كثيرة، وأقول مش عيب الواحد يغلط لكن عيب يكابر بالغلط والاعتذار من شيم الكبار".

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وأضافت "طلعت وقولت أنا زعلت شريحة كبيرة من الناس، ودخلت في موضوع لا أفهم فيه وأكبر مني بحكم طيش وصغر سن وغباء".

وتقول الفاشينيستا الكويتية في مقطع الفيديو المتداول "هل يصير أرجع انحط في موقف بعد 6 سنين، أهان فيه على خطأ سويته واعتذرت عنه في أكثر من مناسبة وبصورة رسمية".

وأكدت أن علاقتها بالشعب السعودي ليست علاقة مشهورة مع جمهور ولكنها صلة رحم وقرابة

وتابعت قائلة "السعودية أهلي وجمهوري، لأننا ككويتين تربينا على حب السعودية ونحن أخوان ومع بعض بالأيام الحلوة والمو حلوة".

وأوضحت الفاشينيستا أنها تخطت الموضوع واعتذرت مليون مرة، مشيرة إلى أنها تنشر أغاني إيرانية منذ شهر على "سناب شات" متسائلة لماذا استفز الفيديو الكثيرين.

واختتمت روان بالقول: "أنا ما لي بالعلاقة السياسية ما بين إيران وأي بلد ثاني ولا أنا دبلوماسية ولا سياسية ولا أشغل منصب حكومي.. هل معقول اشتغل علشان اسمي يصير نظيف وكبير، وأجي أدمره في لحظة؟".

كانت غلطة وغباء مني.. شاهد الفاشينيستا الكويتية روان بنت حسين تعتذر للشعب السعودي بعد فيديو العلم الإيراني pic.twitter.com/QdFjnbCLIR — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) September 23, 2023

بعد منعها من دخول السعودية روان بنت حسين تتراقص وخلفها علم إيران.pic.twitter.com/dpsL1JdZxY — Golden Dose (@GoldenDose) September 19, 2023

وفي الأيام الماضية انتشر هاشتاغ "روان بنت حسين غير مرحب بها" في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حيث أعرب ناشطون سعوديون رفضهم لأي دعوة توجه للفاشنيستا الكويتية بسبب إساءاتها المتكررة للمملكة حسب وصفهم، بعد تداول أنباء عن دعوة الفاشينستا الكويتية للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.

وكانت روان بنت حسين قد أثارت جدلا كبيرا في السعودية قبل سنوات، بعد تصريحات اعتبرت "مسيئة" للمملكة تحدثت فيها عن قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي