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جريمة قتل مروعة راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وسط شمال الجزائر

مجتمع

جريمة قتل مروعة راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وسط شمال الجزائر
Legion-Media
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شهدت مدينة مليانة بولاية عين الدفلى وسط شمال الجزائر، مساء الأربعاء الماضي، وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، وجدوا كلهم مذبوحين بداخل مسكنهم العائلي.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن "مدينة مليانة بولاية عين الدفلى اهتزت، مساء الأربعاء الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وجدوا كلهم مذبوحين من الوريد إلى الوريد بداخل مسكنهم العائلي، الواقع بالضاحية الشمالية للمدينة، في غياب معلومات مؤكدة بانتظار نتائج التحقيقات المتواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة".

وأوضحت الصحيفة أنه في غياب معطيات مؤكدة حول الجريمة الشنعاء، وبحسب مصادر متطابقة، فقد وقع الحادث الأليم عقب سماع الجيران ضجيجا بداخل المسكن، ليعم عقب ذلك الهدوء التام مباشرة.

وبحسب ما يتداول في الشارع المحلي، فقد تم "ذبح بنت بالغة من العمر سنتين، ووالدتها 30 سنة، ووالدها البالغ 33 سنة"، الذي تقول بعض المصادر إنه كان قد رحل إلى ذات الحي مؤخرا للاستقرار به قبل 4 أيام فقط.

ولا تزال التحقيقات متواصلة من طرف المصالح الأمنية للكشف عن ملابسات الحادثة.

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المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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