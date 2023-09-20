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السعودية.. مصادر تكشف حقيقة منع المنقبات من دخول مقهى شهير

مجتمع

السعودية.. مصادر تكشف حقيقة منع المنقبات من دخول مقهى شهير
AP
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كشفت صحيفة "سبق" حقيقة الأنباء المتداولة في الأيام الماضية عن منع المنقبات من دخول أحد المقاهي في السعودية.

وأفادت "سبق" بأن الجهات المعنية ممثلة في هيئة تنظيم الإعلام، ووزارة التجارة، رصدت ما أثير خلال اليومين الماضيين ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن الادعاء بمنع المنقبات من دخول أحد المقاهي.

ونقلت "سبق" عن مصادر خاصة أن وزارة التجارة بعثت في أوقات مختلفة، موظفات من الفرق الرقابية وهن يرتدين النقاب للتحقق من صحة ما تم تداوله عن وجود مخالفات تتمثل في منع دخول المنقبات للمقهى، ولم ترصد الفرق الرقابية أي مخالفات من هذا النوع.

هذا وكانت قد انتشرت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقهى شهير يمنع الفتيات المنقبات من الحضور والسبب مجهول، ما أثار جدلا كبيرا.

المصدر: "سبق" + RT

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