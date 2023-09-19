"استفزاز للسعوديين أم تشجيع؟".. كويتية شهيرة ترقص أمام علم إيران قبل مباراة النصر وبرسبوليس (فيديو)

أثار مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية روان بنت حسين وهي ترقص على أنغام الموسيقى ويظهر خلفها العلم الإيراني على شاشة قبل مباراة "النصر" السعودي و "برسبوليس" الإيراني، تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو ظهرت فيه روان بنت حسين وهي ترقص أمام العلم الإيراني على أنغام الموسيقى وفي يدها منديل أبيض اللون، قبل ساعات من مباراة "النصر" و"برسبوليس".

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" على مقطع الفيديو حيث اعتبره البعض اسفزازا للسعوديين، خاصة بعد الجدل الذي أثارته روان بنت جسين سابقا، وقال أحدهم معلقا: "يعني تبي تقهرنا..قولوا لها إن العلاقات مع إيران رجعت من زمان عطوها التحديث"، وأضاف آخر: "الظاهر ما شافت كيف الإيرانيين مستقبلين بعثة النصر".

ويواجه فريق النصر مساء اليوم الثلاثاء، مضيفه برسبوليس الإيراني، على ملعب آزادي في طهران، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

بعد منعها من دخول السعودية روان بنت حسين تتراقص وخلفها علم إيران.pic.twitter.com/dpsL1JdZxY — Golden Dose (@GoldenDose) September 19, 2023

وفي الأيام الماضية، انتشر هاشتاغ: "روان بن حسين غير مرحب بها" في منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، حيث أعرب ناشطون سعوديون رفضهم لأي دعوة توجه للفاشنيستا الكويتية بسبب إساءاتها المتكررة للمملكة حسب وصفهم، بعد انتشار اخبار حول دعوة الفنانة والفاشينستا الكويتة للمشاركة في فعاليات موسم الرياض.

وكانت روان بن حسين قد أثارت جدلا كبيرا في السعودية فبل سنوات، بعد تصريحات اعتُبرت "مسيئة" للملكة، تحدثت فيها عن قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

بينما ظهرت المدونة الكويتية روان بن حسين، في مقابلة مع الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، وقالت عند سؤالها عن غضب الجمهور السعودي منها: "ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، العيب ألا يعترف بالغلط، اليوم لدى روان النضج للكافي للقول: أنا آسفة لجمهوري في السعودية".

وأضافت قائلة: "أنا آسفة إذا أقحمت نفسي في مواضيع أكبر مني ولا أفهم فيها فقد أردت أن أعطي تصريحات رأيت بنظري أنه محايد ولا خطأ فيه، لكنني في المقابل جرحت ملايين من الناس هي اليوم سبب نجاحي شئت أم أبيت".

وتابعت: "الجمهور السعودي كان ومازال الداعم رقم واحد لي في كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أقول لنفسي: كيف أصلا تجرأت وتحدثت بمثل هذه الطريقة".

وأكملت روان: "فخورة اليوم بالسعودية وبمحمد بن سلمان صاحب السمو الملكي ولي العهد، فخورة بإنجازاته للمرأة السعودية وللشعب السعودي، بهيئة الترفيه، اليوم السعودية أثببتت أنها على رأس الخليج والتطورات السريعة، ليس من الغلط أن نخطئ لكننا كبرنا وتعلمنا من أخطائنا".

المصدر: RT