مقطع فيديو يدمي القلب..متطوع ليبي يكتشف جثة والده بعد انتشالها من تحت الأنقاض (فيديو)
انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يدمي القلب، يظهر متطوعا ليبيا بإحدى فرق الإنقاذ ينتشل جثة عالقة تحت الركام، ليكتشف أنها جثة والده المفقود جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث سمع صراخ المتطوع الليبي الذي لم يستطع تمالك نفسه، بعدما تعرف على جثة والده أثناء مشاركته في عمليات البحث.
فيديو مؤلم.. متطوع ليبي يصرخ بعدما انتشل جثة والده#زلزال#ليبياpic.twitter.com/Gl7vIxOj6n— Bakar Yazidi (@YazidiYazidiy) September 18, 2023
وتستمر فرق الإنقاذ والمتطوعين بمواصلة العمل بحثا عن آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة وفي البحر وعلى الشواطئ في ليبيا، عقب أن اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وتسبب في آلاف القتلى والمفقودين.
المصدر: RT