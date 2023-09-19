"الدوما" يقرّ استخدام أعضائه السيارات الروسية حصرا

أقر مجلس "الدوما" الروسي بالإجماع استخدام أعضائه السيارات روسية الصنع حصرا في إطار الرد الروسي على العقوبات الغربية، ودعم مجمع صناعة السيارات الوطني.

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وجاء في بيان مجلس "الدوما": "تقرر اعتبارا من العام المقبل تزويد النواب في دوائرهم الانتخابية بالسيارات المصنوعة في روسيا حصرا".

وكان رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين قد صرح في وقت سابق أن مجلس النواب بدأ الاستبدال التدريجي للسيارات المستخدمة للمهام الرسمية بسيارات محلية الصنع.

وأكد فولودين أن "هذه الخطوة ستساعد على تطوير صناعة السيارات الروسية، وستبقى أموال الميزانية في البلاد".

وقال النائب في مجلس "الدوما" فلاديمير سيبياغين: "حان الوقت لإنعاش صناعة السيارات المحلية، شأنها شأن قطاعات أخرى في الاقتصاد الوطني، لكن هذه العملية يجب أن تقوم على التكنولوجيات الحديثة. ومن الواضح أن عملية استبدال سيارات نواب مجلس "الدوما" لن تتم في غضون يوم واحد، وستستغرق 3 أعوام على أقل تقدير".

فيما قال عضو "الدوما" سيرغي ألتوخوف: "أؤيد تماما تلك المبادرة المهمة. وفي ما يتعلق باستبدال السيارات المستوردة من البلدان غير الصديقة بالسيارات محلية الصنع وتلك التي توردها الدول الصديقة فإنها جارية على قدم وساق على مستوى البلاد. ويعتبر الاستقلال التكنولوجي هدفا استراتيجيا لبلادنا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وجه المسؤولين في كافة جهات الدولة بالاستغناء عن السيارات الأجنبية والتعاقد مع مصانع السيارات الروسية خدمة للمنتج الوطني، وردا على العقوبات الغربية ضد روسيا القادرة على تصنيع أفضل السيارات والتقنيات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا