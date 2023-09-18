 
مباشر

شاهد..لحظة إنقاذ 3 شباب كويتيين صارعوا الأمواج لساعات قبل العثور عليهم في البحر (فيديو)

مجتمع

شاهد..لحظة إنقاذ 3 شباب كويتيين صارعوا الأمواج لساعات قبل العثور عليهم في البحر (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2gu

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق  لحظة نجاة ثلاثة مواطنين كويتيين من الغرق، بعدما صارعوا الأمواج حتى عُثر عليهم في عرض البحر.

ونشرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية مقطع الفيديو، حيث ظهر الشبان وهم يصعدون إلى أحد القوارب الصغيرة بعد إنقاذهم من الغرق، حيث أكدوا أنهم كانوا قد شعروا بأن الموت يحيق بهم.

هذا وشوهد أحدهم مع وصولهم للشاطئ وهو في حالة إعياء، بعدما ظلوا يصارعون الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث تمنوا السلامة للشبان الثلاثة، محذرين من خطورة البحر، وكتب أحد النشطاء معلقا: "الحمدلله على سلامتهم.. البحر ماله أمان غدار حتى لو لهم خبرة.. مع الأمواج صعب جدا جدا والتيارات خطيرة".

المصدر: RT + "المجلس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"