شاهد..لحظة إنقاذ 3 شباب كويتيين صارعوا الأمواج لساعات قبل العثور عليهم في البحر (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة نجاة ثلاثة مواطنين كويتيين من الغرق، بعدما صارعوا الأمواج حتى عُثر عليهم في عرض البحر.

ونشرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية مقطع الفيديو، حيث ظهر الشبان وهم يصعدون إلى أحد القوارب الصغيرة بعد إنقاذهم من الغرق، حيث أكدوا أنهم كانوا قد شعروا بأن الموت يحيق بهم.

هذا وشوهد أحدهم مع وصولهم للشاطئ وهو في حالة إعياء، بعدما ظلوا يصارعون الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات.

فيديو / نجاة 3 شباب كويتيين صارعوا الأمواج لساعات قبل العثور عليهم بالبحر. pic.twitter.com/Wm1670gpDK — المجلس (@Almajlliss) September 16, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث تمنوا السلامة للشبان الثلاثة، محذرين من خطورة البحر، وكتب أحد النشطاء معلقا: "الحمدلله على سلامتهم.. البحر ماله أمان غدار حتى لو لهم خبرة.. مع الأمواج صعب جدا جدا والتيارات خطيرة".

الحمدلله على سلامتهم البحر ماله امان غدار حتى لو هم خبره مع الأمواج صعب جدا جدا والتيارات خطيرة — بندر كريري (@bkariri14) September 17, 2023

المصدر: RT + "المجلس"