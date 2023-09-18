فرقة سعودية شهيرة تؤدي العرضة أمام برج إيفل في باريس وتثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جانبا من مشاركة فرقة سيالة السعودية للفنون الشعبية من محافظة الأحساء، في حفل أمام برج إيفل، ضمن فعاليات مهرجان أقورا الذي أقيم بباريس.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث عزفت الفرقة الألحان العربية بالدفوف وأدت العرضة.

كما أبان الفيديو الفرقة وهي تردد اسم السعودية من أمام برج إيفل، فيما وقف الحضور وهم ينصتون لهم ويقومون بتوثيق عرضهم وسط الإعجاب بمهاراتهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث حظي بعشرات آلاف المشاهدات والإعجابات، وعبر النشطاء عن إعجابهم بعرض الفرقة، وكتب أحدهم معلقا: "عاشوا"، وأضاف آخر: "عرض رائع ويمثل تراثا عريقا".

جدير بالذكر أن فرقة سيالة للفنون الشعبية تقدم فنون العرضة، وفن العاشوري، وفن الفجري، وشاركت في العديد من المحافل الداخلية والخارجية.

وكانت قد شاركت هذه الفرقة محليا في استقبال الملوك والأمراء بالعرضة والأشعار.

ودوليا، شاركت الفرقة في جميع دول الخليج العربي في مناسباتهم واحتفالاتهم الوطنية والخاصة وكذلك في مصر في المهرجان العربي، وحققت المركز الثاني عربيا.

المصدر: RT