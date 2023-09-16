إعلامية كويتية تكشف سبب تنحي القاضي في أولى جلسات محاكمة الفاشينستا فاطمة المؤمن بقضية الحادث المروع

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تطورات في أولى جلسات محاكمة الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، بقضية الحادث المروع الذي تسببت به.

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وعلى حسابها في "إنستغرام"، كتبت مي العيدان: "في أول جلسات محاكمة الفاشينستا فاطمه المؤمن الخاصة في حادثتها يتنحى القاضي عن القضية، لأنه يقرب لأحد ضحايا القضية".

هذا وأصدرت محكمة كويتية يوم الخميس، قرارا يقضي باستمرار حجز "الفاشينستا" الشهيرة فاطمة المؤمن، المتسببة بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين، وأثار ضجة كبيرة، وفق صحيفة "المجلس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق"، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة، فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

المصدر: RT