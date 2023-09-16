ضابط ليبي يوبخ التجار بعد رفعهم الأسعار (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر انفعال ضابط شرطة ليبي على عدد من التجار في ظل أهوال الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة درنة بعد غرقها بالفيضانات إثر إعصار "دانيال".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الضابط وهو يوبخ التجار، وينتقدهم بحدة، بسبب رفع الأسعار بشكل كبير، متوعدا بمعاقبة كل من يرفع الأسعار من التجار.

وأشار الضابط عبر كلمات مؤثرة إلى أن المواطنين قادمون من درنة "فاقدين لعقولهم" (من هول الكارثة)، لافتا إلى أن الأجانب قدموا الدعم فيما التاجر المحلي يرفع السعر، حيث توعد بحبس التجار المخالفين.

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الضابط: ناس جايتنا من #درنة فاقدة عقولها ، أجانب جونا بالدعم و انت ترفع السعر ، اليوم تنبيه وبكرة حبس" . #ليبيا#وكالة_وسطpic.twitter.com/wsgL3Le0Rx — وكالة وسط العربية (@AACNEWSLY) September 15, 2023

ضابط شرطه ليبي يعطي تجار اللازمات درس من الدين والشهامة#ليبيا#درنهpic.twitter.com/iL74YEUViI — م. مزيد حمود الشتلي (@Mzied_ALshtle) September 16, 2023

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، مثنيين ومشيدين يالضابط الليبي، وقال أحدهم معلقا: "أحسنت قولا"، وأضاف آخر: "أحب اللي يقمع جشع التجار واستغلالهم لحالة المواطن..كفو عليهم..طبق القانون على الكبير قبل الصغير..من خاف سلم".

احب اللي يقمع جسع التجار واستغلالهم لحاته المواطن كفو عليهم طبق القانون ع الكبير قبل الصغير من خاف سلم — الجوهرة (@gtg7561) September 16, 2023

هذا ووصلت أعداد الضحايا إلى 11300 قتيل على الأقل وأكثر من 10000 مفقود في مدينة درنة الليبية بحسب الهلال الأحمر الليبي، حيث شهدت المدينة كارثة طبيعية عنيفة (الإعصار "دانيال")، أدت لتدمير 25% من مساحة المدينة بحسب بعض التقديرات الحكومية.

المصدر: RT