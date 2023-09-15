الطائفة اليهودية في مصر تحتفل بالسنة الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما (صور)

نظمت الطائفة اليهودية في مصر احتفالا بالسنة اليهودية الجديدة، في كنيسة هليوبوليس في مصر الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما.

وذكرت الصفحة الرسمية للطائفة في "فيسبوك" (JCC Cairo الطائفة اليهودية بالقاهرة)، أن الطائفة احتفلت بالسنة اليهودية الجديدة، كما نشرت بعض صور الاحتفال.

وظهرت رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون في الاحتفال، وهي ابنة شحاتة هارون، المحامي والسياسي اليساري وأحد مؤسسي حزب "التجمع" في مصر.

يذكر هارون شحاتة ناهض الصهيونية ورفض قيام إسرائيل.

جدير بالذكر أنه في عام 2020، وبعد عمليات ترميم استغرقت سنوات، افتتح المعبد اليهودي إلياهو هانبي في مدينة الإسكندرية في حفل رسمي، حيث أن عمليات الترميم بالمعبد استغرقت 26 شهرا، وتضمنت ترميم المبنى ونوافذه الزجاجية الخضراء والبنفسجية اللون والأعمدة والأقواس، وكلف ذلك أكثر من 6 ملايين دولار، وفقا لوزارة الآثار.

يذكر أن معبد إلياهو هانبي يحتوي على مساحة تضم صفوفا من المقاعد الخشبية تتسع لـ700 شخص، بالإضافة إلى غرفة خاصة لتخزين لفائف التوراة القديمة، إذ توجد 63 نسخة داخل هذا المعبد الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1354.

وقد تعرض خلال حملة نابليون على مصر للتدمير بسبب الحرائق وأعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1850.

المصدر: "القاهرة 24" + RT