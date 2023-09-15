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مفتي مصر: لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة

مجتمع

مفتي مصر: لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة
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أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، إلا في حالة واحدة.

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وخلال حوار له مع برنامج "نظرة"، أوضح شوقي علام أن الإجهاض يكون جائزا ومشروعا بتقرير طبي يحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

وبين الدكتور شوقى علام أن تنظيم النسل وسيلة لإخراج أجيال يجب أن تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ مما يؤهلهم إلى تَحمُّل المسئولية".

وشدد المفتي، على أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، لافتا إلى أن اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية لا يتعارض مع مراد الشرع الشريف.

المصدر: "صدى البلد"

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