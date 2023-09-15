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عرض فيلم يروج للمثلية الجنسية في الكويت

مجتمع

عرض فيلم يروج للمثلية الجنسية في الكويت
AP
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قال النائب الكويتي حمدان العازمي إن مدرسة بريطانية في البلاد تعرض فيلما يروج للمثلية الجنسية والاختلاف بين الأطفال، داعيا إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق هذه المدرسة.

ونقلت اللجنة الإعلامية النائب حمدان سالم العازمي عبر حسابها في منصة "إكس" عن الأخير قوله: "مدرسة بريطانية بالكويت تعرض فيلما يروج للمثلية الجنسية والاختلاف بين الأطفال".

وأضاف العازمي: "على وزير التربية الاستعجال في اتخاذ اقصى العقوبات بحق هذه المدرسة وسحب ترخيصها حتى تكون عبرة لأي مدرسة أخرى تحاول القيام بمثل هذه الممارسات التي تجرمها الشريعة الإسلامية وترفضها الفطرة الإنسانية".

وأثارت تصريحات النائب الكويتي ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل النشطاء معها، وعلق أحدهم قائلا: "عشان تعرفون مدى الكارثه..تخيل بنتك أو ولدك في هذي المدرسة ويجيك البيت و قدام إخوانه وأهله يسولف لك شنو شاف و شنو صار؟"

وأضاف آخر: "صح لسانك..لا بد من إغلاق المدرسة وعدم الاكتفاء بالاعتذار!"

عرض فيلم يروج للمثلية الجنسية في الكويت

المصدر: RT

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